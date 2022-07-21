Съёмки сериала о приключениях трёх боксёров из Челябинска стартовали в Москве

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В Москве начались съёмки нового комедийного сериала ТНТ и Comedy Club Production «Телохранители». Главные роли в нём исполнят Сергей Маковецкий, Дмитрий Лысенков и Олег Гаас.
Съёмки сериала о приключениях трёх боксёров из Челябинска стартовали в Москве
  • Фото со съёмок сериала «Телохранители»
  • © Пресс-служба телеканала ТНТ

«Телохранители» — это история трёх профессиональных боксёров из Челябинска, решивших заработать лёгкие деньги в Москве по пути на чемпионат мира. Но участие в коммерческих боях без правил приводит их к исключению из сборной. Герои напиваются в баре, после чего ввязываются в конфликт с охраной столичного адвоката и одерживают победу. Из-за дебоша они оказываются перед выбором: отправиться под суд либо отработать долг у нанимателя пострадавшей стороны. Спортсмены принимают предложение адвоката и становятся его телохранителями, сменив спортивную форму на строгие костюмы. Но работа на столичного богатея не столь легка и безоблачна, как им казалось на первый взгляд.

«Эта история актуальна, потому что наши герои — из народа. Они молоды, жизнерадостны и никогда не унывают. Но основных «героев» в сериале два: это Москва и Челябинск. И они постоянно сталкиваются. На стороне Москвы — адвокат и его семья, а на стороне Челябинска — три самоуверенных боксёра», — говорит креативный продюсер Алексей Иванов.

Режиссёром сериала стал Константин Смирнов («Девушки с Макаровым», «Жуки»), роли также исполняют Александр Левин, Инга Оболдина, Яна Кошкина, Егор Овчинников, Анатолий Журавлёв, Кирилл Полухин.

Ранее стало известно о начале съёмок сериала «Друг на час» в Москве.

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