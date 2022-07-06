В Москве стартовали съёмки сериала «Друг на час»

Телеканал ТНТ объявил о начале съёмок сериала о душевном одиночестве, поиске смысла жизни и дружбе — «Друг на час».

Сюжет сфокусирован на руководителе отделения педиатрии Николае Сергеевиче, который прощается с карьерой и уходит на пенсию. Герой одинок — его жена умерла год назад, и теперь у него нет ни семьи, ни сбережений, ни работы.

Пенсионная жизнь далеко не радужная, и Николаю Сергеевичу потребовалось совсем немного времени, чтобы понять это. Он принимает решение воссоединиться с женой в другом мире, но неожиданно встречает молодого и жизнерадостного Лёху, работающего «другом на час». Вместе они пускаются «во все тяжкие».

В ленте рассказывается о нюансах, связанных с услугой «друг на час», которая помогает одиноким людям найти подходящего собеседника за деньги. Такой формат общения может зарядить положительными эмоциями, а может и обмануть ожидания.

Главные роли исполнят Сергей Шакуров и Борис Дергачёв. Также в ленте снимутся Марина Васильева, Егор Корешков, Евгения Симонова, Виктор Бычков, Елена Валюшкина, Михаил Кремер и другие.

Премьера проекта состоится в 2023 году на телеканале ТНТ.

Ранее сообщалось, что начались съёмки второго сезона сериала «Отпуск».