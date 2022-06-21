Стартовали съёмки второго сезона сериала «Отпуск»

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Авторы сериала «Отпуск» приступили к съёмкам нового сезона, сообщили в пресс-службе ТНТ.
Стартовали съёмки второго сезона сериала «Отпуск»
  • Фото со съёмок второго сезона сериала «Отпуск»
  • © Телеканал ТНТ

По сюжету, после событий первого сезона прошёл год. Беляевы снова пакуют чемоданы и едут отдыхать к дяде Боре. Однако долгожданную встречу может омрачить новость о нежелании Беляевых заселиться в гестхаус южного друга. Тем временем Люсе и Саше тоже не избежать неловкой встречи: в первом сезоне они не успели разобраться в собственных чувствах.

Роли в комедии исполнили Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Демис Карибидис, Валя Карнавал, Катрин Асси, Юлия Подозёрова и другие. К проекту присоединились шоумен Михаил Галустян и дебютант в кино — рэпер Витя АК-47. Режиссёром сезона выступил Андрей Элинсон («Стас», «Две девицы на мели», «Ивановы-Ивановы»).

Дмитрий Невзоров, креативный продюсер сериала, пообещал, что в каждой серии зрителя ожидает визуальный аттракцион.

«Во втором сезоне экшена погонь и драк будет даже больше, чем в первом. Из числа экспериментов мы попытаемся сжечь Мишу Галустяна, сбить понтонный пирс яхтой, которую покупает Сева, предложим актёрам научиться ходить по воде, полетаем вместе с Араратом Кещяном на вертолёте и попробуем сбросить с обрыва личный автомобиль АК-47», — рассказал продюсер.

Ранее в сети вышел первый трейлер комедии «Развод».

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