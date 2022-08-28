Пугачёва рассказала о планах после возвращения в Россию
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«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — цитирует Примадонну РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.
Артистка заявила, что у неё всё хорошо, она находится в стране уже не первый день.
По словам Пугачёвой, её дети пойдут 1 сентября в школу.
Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, на котором, как предполагается, Пугачёва уже находится в России.
Концертный директор певицы подтвердила, что певица вернулась в страну.