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Пугачёва рассказала о планах после возвращения в Россию

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Певица Алла Пугачёва рассказала, чем будет заниматься после возвращения в Россию.
Пугачёва рассказала о планах после возвращения в Россию
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — цитирует Примадонну РИА Новости со ссылкой на РЕН ТВ.

Артистка заявила, что у неё всё хорошо, она находится в стране уже не первый день. 

По словам Пугачёвой, её дети пойдут 1 сентября в школу.

Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, на котором, как предполагается, Пугачёва уже находится в России.

Концертный директор певицы подтвердила, что певица вернулась в страну.

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