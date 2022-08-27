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Дизайнер Гуляев опубликовал видео с предполагаемым возвращением Пугачёвой

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Российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, на котором, как предполагается, певица Алла Пугачёва находится в России.
Дизайнер Гуляев опубликовал видео с предполагаемым возвращением Пугачёвой
  • globallookpress.com
  • © Vadim Tarakanov

«Я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?» — говорит артистка на видео, опубликованном дизайнером в своём Instagram*.

Ранее Алла Пугачёва и телеведущий Иван Ургант опровергли информацию о своём переезде из России.

Она также ответила на вопрос о том, планирует ли она с семьёй вернуться из Израиля в Москву.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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