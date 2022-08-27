Дизайнер Гуляев опубликовал видео с предполагаемым возвращением Пугачёвой
- globallookpress.com
- © Vadim Tarakanov
«Я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?» — говорит артистка на видео, опубликованном дизайнером в своём Instagram*.
Ранее Алла Пугачёва и телеведущий Иван Ургант опровергли информацию о своём переезде из России.
Она также ответила на вопрос о том, планирует ли она с семьёй вернуться из Израиля в Москву.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.