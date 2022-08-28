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Концертный директор Пугачёвой подтвердила, что певица находится в России

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Певица Алла Пугачёва приехала в Россию.

Об этом РИА Новости рассказала концертный директор певицы.

«Приехала она давно», — отметила собеседница агентства.

По её словам, проведение концертов пока не планируется.

Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, на котором, как предполагается, Алла Пугачёва находится в России.

До этого Алла Пугачёва и телеведущий Иван Ургант опровергли информацию о своём переезде из России.

Она также ответила на вопрос о том, планирует ли она с семьёй вернуться из Израиля в Москву.

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