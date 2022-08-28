Концертный директор Пугачёвой подтвердила, что певица находится в России
Об этом РИА Новости рассказала концертный директор певицы.
«Приехала она давно», — отметила собеседница агентства.
По её словам, проведение концертов пока не планируется.
Ранее российский дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео, на котором, как предполагается, Алла Пугачёва находится в России.
До этого Алла Пугачёва и телеведущий Иван Ургант опровергли информацию о своём переезде из России.
Она также ответила на вопрос о том, планирует ли она с семьёй вернуться из Израиля в Москву.