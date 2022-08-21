Актёр Леон Витали скончался в возрасте 74 лет

Британский актёр Леон Витали, известный по фильмам режиссёра Стэнли Кубрика, скончался 20 августа в возрасте 74 лет

«С величайшим прискорбием мы должны сообщить вам, что Леон Витали, главная опора многих фильмов Кубрика, мирно скончался прошлой ночью», — приводит РИА Новости сообщение на официальной странице в Twitter, посвящённой режиссёру.

Согласно информации телеканала Sky News, Витали познакомился с Кубриком в 1974 году.

Он снимался в таких картинах, как «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» и «Сияние».

Ранее австралийская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла в возрасте 73 лет.