Актёр Леон Витали скончался в возрасте 74 лет
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«С величайшим прискорбием мы должны сообщить вам, что Леон Витали, главная опора многих фильмов Кубрика, мирно скончался прошлой ночью», — приводит РИА Новости сообщение на официальной странице в Twitter, посвящённой режиссёру.
Согласно информации телеканала Sky News, Витали познакомился с Кубриком в 1974 году.
Он снимался в таких картинах, как «С широко закрытыми глазами», «Цельнометаллическая оболочка» и «Сияние».
Ранее австралийская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла в возрасте 73 лет.