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Умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон

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Австралийская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон умерла в возрасте 73 лет.

Об этом сообщил муж актрисы в своих соцсетях.

«Оливия Ньютон-Джон сегодня утром ушла из жизни... на своём ранчо на юге Калифорнии в окружении членов семьи и друзей», — приводит его слова РИА Новости.

Супруг актрисы также информировал, что Ньютон-Джон болела раком груди на протяжении долгого времени.

Широкую известность актриса получила после выхода фильма «Бриолин», за который была номинирована на кинопремию «Золотой глобус».

Кроме того, певица является четырёхкратным обладателем премии «Грэмми».

Ранее сообщалось о смерти худрука ансамбля «Берёзка» Миры Кольцовой.

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