Синоптик рассказал о погоде в Москве в первой половине следующей недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале следующей недели.

По прогнозам синоптика, на следующей неделе начнёт восстанавливаться жаркая погода.

Как считает эксперт, конкретно в понедельник погода ещё будет умеренно-тёплой. Связано это с изменением положения антициклона.

«Дневные температуры в понедельник — +27…+30 °С, а ночью — +12…+14 °С. А вот со вторника начинается период не умеренно-тёплой, а очень жаркой погоды. До четверга температура в дневные часы — +31…+33 °С», — рассказал Вильфанд.

Он также отметил, что небо на следующей неделе будет малооблачным, осадков не ожидается.

Ранее врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов дал советы по сохранению здоровья в жаркую погоду.