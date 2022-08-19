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В Москве на следующей неделе ожидается жара до +33 °С

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в столице на следующей неделе ожидается жара до +33 °С.
В Москве на следующей неделе ожидается жара до +33 °С
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает «Москва 24».

«В понедельник ожидается до +30 °С. Во вторник и в среду будет +32 °С, в центре города может прогреться даже до +33 °С. И к концу недели опять небольшое понижение, но всё равно будет +27...+30 °С», — сказал Цыганков.

В то же время научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд рассказал Общественной службе новостей, что погода в городе ожидается малооблачная, без осадков.

Также он отметил, что жара связана с перемещением очень тёплых воздушных масс.

Вильфанд добавил, что «наиболее заметные аномалии» будут на севере европейской части России: в Санкт-Петербурге, Новгородской, Вологодской, Архангельской областях — там температура превысит норму на 8—10 °С.

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