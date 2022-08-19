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Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Челябинской области

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По данным ЦГМС по Челябинской области, в регионе в выходные дни, 20 и 21 августа, ожидается дождливая погода.
Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Челябинской области
  • Gettyimages.ru
  • © Alistair Berg

Об этом сообщает URA.RU.

В ночь на субботу в области синоптики обещают +2 °С. Ночью воскресенья ожидается +12...+14 °С, днём — +24...+28 °С.

Наряду с этим стало известно, что в Сочи штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 19 августа. Об этом информирует ФАН.

В первой половине дня в городе ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 14 м/с. Есть опасность формирования смерчей на участке Магри — Весёлое.

Накануне сообщалось, что в центральных и южных районах Карелии с 21 августа ожидается пожарная опасность четвёртого класса.

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