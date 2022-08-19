Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Челябинской области
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Об этом сообщает URA.RU.
В ночь на субботу в области синоптики обещают +2 °С. Ночью воскресенья ожидается +12...+14 °С, днём — +24...+28 °С.
Наряду с этим стало известно, что в Сочи штормовое предупреждение будет действовать до конца суток 19 августа. Об этом информирует ФАН.
В первой половине дня в городе ожидаются дождь и гроза, порывы ветра до 14 м/с. Есть опасность формирования смерчей на участке Магри — Весёлое.
Накануне сообщалось, что в центральных и южных районах Карелии с 21 августа ожидается пожарная опасность четвёртого класса.