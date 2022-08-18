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В Минэкологии Подмосковья рассказали о влиянии смога от пожаров в Рязанской области на природу

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Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов рассказал, что смог от лесных пожаров в Рязанской области не несёт ущерба окружающей среде Подмосковья.
В Минэкологии Подмосковья рассказали о влиянии смога от пожаров в Рязанской области на природу
  • Gettyimages.ru
  • © Kohei Hara

В интервью РИАМО Фирсов отметил, что состояние воздуха контролируют свыше 50 постов.

В частности, мобильные лаборатории Мособлэкомониторинга в ночь на четверг выехали в Серпухов, чтобы проанализировать качество воздуха.

«Лаборатории оценили содержание в воздухе 19 основных загрязняющих веществ. Есть незначительный рост концентраций взвешенных веществ, оксида и диоксида азота, оксида углерода, но превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, содержание колеблется от 0,3 до 0,9 ПДК», — рассказал министр экологии.

Он добавил, что запах гари появляется даже при низких концентрациях продуктов сгорания, экологических угроз для Подмосковья нет.

Запах гари второй день ощущается в том числе в ряде районов Москвы. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что причиной тому лесные пожары в Рязанской области.

Ранее в беседе с Nation News терапевт Ирина Ярцева рассказала, что в аномальную жару не стоит выходить на улицу с 11:00 до 16:00.

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