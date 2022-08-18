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Эксперт Старостин прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области

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Полина Полетаева
Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по безопасности Александр Старостин в беседе с RT прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области.
Эксперт Старостин прокомментировал ситуацию с пожарами в Рязанской области
  • © 62.mchs.gov.ru

«Причины возгорания должно установить следствие. Это может быть как человеческий фактор, так и погодные условия. Сейчас сильная жара при отсутствии дождей, поэтому оставленный человеком в лесу мусор может послужить причиной возгорания. Причиной может также стать непотушенный костёр или брошенный на дороге окурок», — рассказал эксперт.

По его мнению, повторение ситуации 2010 года вряд ли возможно, и обстановка сейчас гораздо более спокойная.

«Достаточно много мер было принято за последующие годы, чтобы предотвратить подобные ситуации. Сейчас, по крайней мере, в тех местах, где я бываю, гораздо лучше ситуация в лесном хозяйстве. Проводятся достаточно серьёзные профилактические меры, минерализованные полосы делаются качественнее и в большем количестве. Поэтому я думаю, что такого распространения, как в 2010 году, не будет», — заключил Старостин.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области.

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