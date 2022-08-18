«Ъ»: из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы, пишет «Коммерсантъ».

Так, в «Кинопоиске» стали недоступны, например, фильмы «Маска» (1994), трилогия «Властелин колец» (2001—2003), «1+1» (2011), «Интерстеллар» (2014), сериал «Друзья» (1994—2004), бразильский сериал «Клон» (2001—2002) и ряд других.

В пресс-службе компании пояснили, что исчезновение ранее вышедшего контента из библиотек связано со сложностями с продлением действующих контрактов со студиями.

В Wink изданию сообщили, что со стороны правообладателей почти не было инициатив по досрочному прекращению действия контрактов с российскими сервисами.

«Вместе с тем нельзя исключать, что в некоторых случаях после истечения сроков действия контракты не будут продлеваться на новые сроки», — отметили в компании.

В начале августа сообщалось, что российская Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить правительству в короткие сроки разработать и принять меры поддержки индустрии кинопроката. В открытом письме глава организации Алексей Воронков отметил, что уже предпринятых шагов по спасению этого бизнеса недостаточно.

В разговоре с RT он высказал мнение, что помочь кинотеатрам может либо финансовая поддержка до момента насыщения рынка российскими лентами, либо решение проблемы бездоговорного использования прав на показ зарубежных фильмов с обязательной выплатой вознаграждения правообладателю.

Ранее стало известно, что голливудские студии-мейджоры отказались выпускать в российский прокат свои новые фильмы.