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ВНИИ ГОЧС: в ряде регионов России могут быть перебои с энергоснабжением на фоне сильных осадков

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В девяти регионах России могут наблюдаться перебои с энергоснабжением из-за сильных осадков, заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
ВНИИ ГОЧС: в ряде регионов России могут быть перебои с энергоснабжением на фоне сильных осадков
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Orionov / EyeEm

Как сообщает Newinform, проблемы могут затронуть ряд районов Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв. Также сложности могут возникнуть в Мурманской, Архангельской областях и в Карелии.

Отмечается, что уровень наполненности рек водой в полтора-два раза превышает норму, а грозы и ветер провоцируют подтопление участков в низине.

Ранее сообщалось, что в июле в Омской области выпало от 33 до 242% месячной нормы осадков.

Осадки распределялись по региону неравномерно.

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