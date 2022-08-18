ВНИИ ГОЧС: в ряде регионов России могут быть перебои с энергоснабжением на фоне сильных осадков
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Как сообщает Newinform, проблемы могут затронуть ряд районов Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв. Также сложности могут возникнуть в Мурманской, Архангельской областях и в Карелии.
Отмечается, что уровень наполненности рек водой в полтора-два раза превышает норму, а грозы и ветер провоцируют подтопление участков в низине.
Ранее сообщалось, что в июле в Омской области выпало от 33 до 242% месячной нормы осадков.
Осадки распределялись по региону неравномерно.