ВНИИ ГОЧС: в ряде регионов России могут быть перебои с энергоснабжением на фоне сильных осадков

В девяти регионах России могут наблюдаться перебои с энергоснабжением из-за сильных осадков, заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Newinform, проблемы могут затронуть ряд районов Амурской и Сахалинской областей, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краёв. Также сложности могут возникнуть в Мурманской, Архангельской областях и в Карелии.

Отмечается, что уровень наполненности рек водой в полтора-два раза превышает норму, а грозы и ветер провоцируют подтопление участков в низине.

Ранее сообщалось, что в июле в Омской области выпало от 33 до 242% месячной нормы осадков.

Осадки распределялись по региону неравномерно.