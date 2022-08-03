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В июле в Омской области выпало до 242% месячной нормы осадков

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В июле в Омской области выпало от 33 до 242% месячной нормы осадков. Осадки распределялись по региону неравномерно.
В июле в Омской области выпало до 242% месячной нормы осадков
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Gaweco

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на синоптиков Обь-Иртышского УГМС, которые рассказали, какой была погода в регионе в июле.

Наименьшее количество осадков, 33—48%, выпало в южной части области, а наибольшее — 180—242% — зарегистрировано в Омске, Калачинске и Саргатском.

28 июля в Омске выпали рекордные 66,3 мм осадков. 

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал аномальную жару в европейских странах.

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