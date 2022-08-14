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Синоптик Вильфанд рассказал о «сверхлетней» погоде в Москве на следующей неделе

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели.
Синоптик Вильфанд рассказал о «сверхлетней» погоде в Москве на следующей неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Погода будет летняя, я бы даже сказал «сверхлетняя». Климатически самый жаркий период уже прошёл, потому что он приходится на конец июля, а сейчас наступает середина августа. Но тем не менее температура такая, что о ней можно говорить, что она летняя не в московском исполнении, а в курско-ростовском. Связана эта «сверхлетняя» для московского региона погода с тем, что управляет погодой сейчас мощный антициклон. Давление высокое, небо ясное. И плюс к этому начиная со вчерашнего дня Москва оказалась в тёплом секторе этого антициклона», — сказал синоптик.

Он отметил, что в начале недели температура будет превышать норму примерно на пять градусов, а к середине недели — на шесть градусов.

«Ночи становятся почти тропическими. В ночь на понедельник и вторник температура будет в диапазоне +16…+19 °С в спальных районах и +20…+22 °С в центре Москвы. А дневные температуры будут держаться в диапазоне +28…+32 °С. Это опасная погода. И особенно эта опасность возрастает в связи с тёплыми ночами, потому что человеческий организм не успевает восстановиться от летнего зноя. Осадков в течение всей недели не ожидается», — добавил Вильфанд.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жара в Москве сохранится до середины следующей недели.

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