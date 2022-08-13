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В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов Поволжья и юга России

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На выходных в ряде регионов Поволжья и юга России прогнозируется жаркая погода с температурой +37...+40 °С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Гребень антициклона, который перемещается с запада, будет спокойно распространяться, но фундаментально устанавливаться на европейской части России», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд отметил, что в выходные температура в Европейской России прогнозируется на уровне +30 °С. 

«Жаркая погода будет распространяться и на юго-восток европейской России, и в Поволжье, и на Урал», — заявил синоптик. 

По его данным, в Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Ставрополья температура будет достигать очень высоких температур — +37...+38 °С, а в Калмыкии — до +40 °С.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

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