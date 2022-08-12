Вильфанд прокомментировал жару в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал жару в регионах страны.

В беседе с Общественной службой новостей он заявил, что сильная жара на следующей неделе ожидается во Владимирской, Воронежской и Белгородской областях — до +35 °С.

В Ростовской области прогнозируется до +40 °С, в Астраханской и Волгоградской — до +40...+42 °С.

«Поэтому пока осени ждать не стоит», — считает Вильфанд.

Ранее научный руководитель Института глобального климата и экологии, климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.