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«ВКонтакте» подвела итоги II квартала 2022 года

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Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги II квартала 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» подвела итоги II квартала 2022 года
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что «ВКонтакте» продолжает укреплять лидирующие позиции среди социальных сетей в России.

Так, её ежемесячная аудитория в России в II квартале 2022 года составила рекордные 75,7 млн, а дневная — 49,1 млн, ролики на платформе «VK Видео» посмотрели в среднем 2,35 млрд раз в сутки, что стало новым рекордом среднеквартальных просмотров на платформе.

Кроме того, ежедневные просмотры в сервисе «VK Клипы» за год выросли в 2,5 раза и составили в среднем 688 млн, что также стало рекордом среднеквартальных просмотров «Клипов» за всё время существования сервиса.

Выручка от рекламы в мини-приложениях на платформе VK Mini Apps за год выросла на 189%.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» анонсировала масштабное обновление приложения.

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