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«ВКонтакте» анонсировала масштабное обновление приложения

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Соцсеть «ВКонтакте» анонсировала одно из самых масштабных за всю свою историю обновлений мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
«ВКонтакте» анонсировала масштабное обновление приложения
  • Gettyimages.ru

Обновление должно пройти в несколько этапов и станет доступно всем пользователям в течение нескольких месяцев. Отмечается, что первым этапом будет новый дизайн ленты — с фокусом на яркие медиаформаты и потребность пользователей в высокой скорости получения информации.⠀

Так, теперь в ленте предусмотрено три варианта соотношения сторон — 1:1, 3:4 и 4:3. Благодаря унификации пропорций несколько изображений будут выстроено в аккуратную сетку, а их вёрстку адаптируют с учётом разнообразия размеров экранов в пользовательских устройствах — это повысит интерес аудитории и охваты авторов.⠀

Кроме того, обновился подход к текстовому контенту: короткие посты будут отображаться напрямую в ленте, более длинные — открываться полностью при касании экрана. Дополнительные вложения тоже получили минималистичный дизайн.⠀

В постах, которые сделаны в сообществах от имени пользователей, и в репостах будет отображаться фотография автора. Как рассказали в соцсети, это должно подчеркнуть участие подписчиков в жизни сообщества.⠀

Изменились и отметки «Нравится». Теперь, чтобы оценить публикацию, достаточно сделать двойное касание в любой части поста. При этом, отмечают во «ВКонтакте», «можно не стесняться ставить реакции перед своими подписчиками»: при скролле ленты под записями не будет отображаться, кто из друзей отреагировал на ту или иную публикацию.⠀

Ранее сообщалось, что сервис «VK Знакомства» запустил механизм совместных походов на мероприятия.

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