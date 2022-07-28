«VK Знакомства» запустили механику совместных походов на мероприятия
- РИА Новости
Отмечается, что новая функция помогает найти не только романтические, но и дружеские отношения, основанные на общих увлечениях. Впервые механика была опробована накануне самого масштабного музыкального события лета — VK Fest 2022.
Пользователи «VK Знакомств» получили возможность добавить в анкету специальную отметку «Иду на VK Fest» и привлечь внимание тех, кто тоже искал компанию, чтобы вместе пойти на мероприятие.
Ранее сообщалось, что «VK Клипы» вручили награды лучшим авторам коротких видео.