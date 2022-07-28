«VK Знакомства» запустили механику совместных походов на мероприятия

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Онлайн-сервис «VK Знакомства» первым в России среди дейтинг-сервисов запустил механику поиска новых друзей или компании для похода на офлайн-фестиваль. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
«VK Знакомства» запустили механику совместных походов на мероприятия
  • РИА Новости

Отмечается, что новая функция помогает найти не только романтические, но и дружеские отношения, основанные на общих увлечениях. Впервые механика была опробована накануне самого масштабного музыкального события лета — VK Fest 2022.

Пользователи «VK Знакомств» получили возможность добавить в анкету специальную отметку «Иду на VK Fest» и привлечь внимание тех, кто тоже искал компанию, чтобы вместе пойти на мероприятие.

Ранее сообщалось, что «VK Клипы» вручили награды лучшим авторам коротких видео.

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