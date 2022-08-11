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В Гидрометцентре объяснили причины аномальной жары в Европе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины аномальной жары в европейских странах.

«Если представить себе антициклон как некий шар, то движение воздуха в антициклоне движется по часовой стрелке. Это значит, что на восточной периферии антициклона воздушные массы перемещаются с севера, северо-запада, а на западной периферии — с юга. Когда два фактора входят в резонанс — мощная энергия солнца и перенос очень теплых воздушных масс с юга — тогда устанавливается особенно жаркая погода», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он уточнил, что именно поэтому в Испании, во Франции, на западе Германии температура воздуха превышает отметку в 30 °С.

Ранее стало известно, что Бельгия столкнулась с самой сильной засухой с 1885 года, в июле в королевстве выпало менее 8% от месячной нормы осадков.

В Великобритании 19 июля был установлен новый температурный рекорд: в районе аэропорта Хитроу было зафиксировано +40,2 °С.

Экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин в беседе с «Радио 1» призвал не выходить из дома в грозу.

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