В одном из районов ЯНАО объявили режим ЧС из-за природных пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу районной администрации.
Соответствующее решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«На территории района по состоянию на 18:00 зарегистрирован один природный пожар. Его площадь — более 1 тыс. га», — заявили в пресс-службе.
Опасности для населения и объектов экономики нет.
Тем временем санврачи напомнили жителям Ямала о необходимости соблюдать правила безопасности в период задымления от лесных пожаров, передаёт «Ямал 1». Рекомендуется снизить физические нагрузки и как можно меньше выходить на улицу. Также важно соблюдать питьевой режим.
Ранее синоптики ЯНАО предупредили о смене погоды в регионе на текущей неделе.