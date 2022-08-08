В одном из районов ЯНАО объявили режим ЧС из-за природных пожаров

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа объявили режим ЧС из-за природных пожаров.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«На территории района по состоянию на 18:00 зарегистрирован один природный пожар. Его площадь — более 1 тыс. га», — заявили в пресс-службе.

Опасности для населения и объектов экономики нет.

Тем временем санврачи напомнили жителям Ямала о необходимости соблюдать правила безопасности в период задымления от лесных пожаров, передаёт «Ямал 1». Рекомендуется снизить физические нагрузки и как можно меньше выходить на улицу. Также важно соблюдать питьевой режим.

Ранее синоптики ЯНАО предупредили о смене погоды в регионе на текущей неделе.