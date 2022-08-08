военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В одном из районов ЯНАО объявили режим ЧС из-за природных пожаров

Короткая ссылка
В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа объявили режим ЧС из-за природных пожаров.
В одном из районов ЯНАО объявили режим ЧС из-за природных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«На территории района по состоянию на 18:00 зарегистрирован один природный пожар. Его площадь — более 1 тыс. га», — заявили в пресс-службе.

Опасности для населения и объектов экономики нет.

Тем временем санврачи напомнили жителям Ямала о необходимости соблюдать правила безопасности в период задымления от лесных пожаров, передаёт «Ямал 1». Рекомендуется снизить физические нагрузки и как можно меньше выходить на улицу. Также важно соблюдать питьевой режим.

Ранее синоптики ЯНАО предупредили о смене погоды в регионе на текущей неделе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить