Синоптики ЯНАО предупредили о смене погоды в регионе на текущей неделе
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU.
«8 августа, понедельник, температура воздуха — ночь: от +11 до +16 °C, день: от +27 до +32 °C. Переменная облачность. Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с. В отдельных районах гроза», — говорится в сообщении.
Такая погода продержится в некоторых районах и во вторник, 9 августа, а в среду температура понизится на 10 градусов — жителей региона ожидает от +16 до +21 °C днём и +6...+11 °C ночью.
Ранее, как передавало агентство «Невские новости», спасатели предупредили о тумане и грозах в Ленинградской области в понедельник, 8 августа.