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Синоптики ЯНАО предупредили о смене погоды в регионе на текущей неделе

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Обь-Иртышское УГМС сообщило, что рабочая неделя в Ямало-Ненецком автономном округе начнётся с жары в +32 °C, однако в некоторых районах синоптики прогнозируют грозу, местами кратковременный дождь.
Синоптики ЯНАО предупредили о смене погоды в регионе на текущей неделе
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

«8 августа, понедельник, температура воздуха — ночь: от +11 до +16 °C, день: от +27 до +32 °C. Переменная облачность. Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с. В отдельных районах гроза», — говорится в сообщении.

Такая погода продержится в некоторых районах и во вторник, 9 августа, а в среду температура понизится на 10 градусов — жителей региона ожидает от +16 до +21 °C днём и +6...+11 °C ночью.

Ранее, как передавало агентство «Невские новости», спасатели предупредили о тумане и грозах в Ленинградской области в понедельник, 8 августа.

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