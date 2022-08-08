Sky News: британский Ньюкасл подал заявку на проведение Евровидения в 2023 году

Британский город Ньюкасл на северо-восточном побережье Англии подал заявку на проведение конкурса песен «Евровидение» в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Другими городами — претендентами на проведение конкурса являются Лондон, Лидс, Шеффилд, Манчестер и Глазго.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что конкурс песен «Евровидение» 2023 года пройдёт в Британии.

Как заявили организаторы Евровидения, Украина не сможет провести конкурс в 2023 году. Такое решение было принято после объективного анализа, при этом учитывались «нынешние обстоятельства, гарантии безопасности и функционирования».

Победителем международного конкурса песни «Евровидение-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra.