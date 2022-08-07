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В Оренбургской области предупредили о грозе и жаре до +34 °С

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В Оренбургской области в понедельник, 8 августа, сохранится жаркая погода.
В Оренбургской области предупредили о грозе и жаре до +34 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

В большинстве районов температура воздуха составит +30...+34 °С.

На востоке региона прогнозируется гроза.

Также стало известно, что в Кировской области за субботу, 6 августа, зарегистрировано два лесных пожара, передаёт progorod43 со ссылкой на «Лесоохрану».

Возгорания зафиксированы в Оричевском и Уржумском лесничествах. По состоянию на 08:00 7 августа продолжается пожар в Уржумском лесничестве, он локализован.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 7 августа.

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