В Оренбургской области предупредили о грозе и жаре до +34 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
В большинстве районов температура воздуха составит +30...+34 °С.
На востоке региона прогнозируется гроза.
Также стало известно, что в Кировской области за субботу, 6 августа, зарегистрировано два лесных пожара, передаёт progorod43 со ссылкой на «Лесоохрану».
Возгорания зафиксированы в Оричевском и Уржумском лесничествах. По состоянию на 08:00 7 августа продолжается пожар в Уржумском лесничестве, он локализован.
Ранее сообщалось, что Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 7 августа.