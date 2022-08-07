В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 7 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Предупреждение о высокой температуре воздуха действует в Москве до 19:00 7 августа.

Также в Московском регионе ожидается сильный ветер и ливень.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.