В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Предупреждение о высокой температуре воздуха действует в Москве до 19:00 7 августа.
Также в Московском регионе ожидается сильный ветер и ливень.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН рассказал, что в европейской части России в августе ожидается тёплая погода без природных аномалий.