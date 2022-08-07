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Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

По словам синоптика, в Москве будет умеренная и «достаточно влажная неделя».

«Температура не будет такой высокой, как была. Она войдёт в норму и будет днём в начале недели +22...+24°C, в конце недели +26°C, может, до +27°C», — поделился Шувалов.

Он уточнил, что первая половина недели будет дождливой.

«Понедельник, вторник и даже половина среды будут с кратковременными дождями. В четверг и пятницу уже практически без дождей», — добавил метеоролог.

Ранее на сайте Гидрометцентра России появилась информация о том, что температура воздуха в столице днём 7 августа поднимется до +29 °C.

 

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