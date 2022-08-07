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Иммунолог Болибок дал советы по поведению в жаркую погоду

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Анастасия Белоусова
Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с RT рассказал, как вести себя в жаркую погоду.
Иммунолог Болибок дал советы по поведению в жаркую погоду
  • Gettyimages.ru

«Больше пить жидкости. Желательно чистую воду. Поскольку с потом человек теряет соль, то напитки можно подсаливать», — сказал врач.

Он отметил, что дополнительно человек должен выпивать в жару 2—2,5 л жидкости.

«Во время жары избегать тяжёлой физической работы и тяжёлой еды», — напомнил Болибок.

По его словам, нужно также по возможности использовать в помещениях кондиционеры.

Врач напомнил, что в жару на водоёмах важно после купания уходить в тень, чтобы избежать воздействия инфракрасных лучей.

«Особенно следить за детьми. Выпаивать, не допускать перегрева и держать в тени», — отметил он.

В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Предупреждение о высокой температуре воздуха действует в Москве до 19:00 7 августа.

Также в Московском регионе ожидается сильный ветер и ливень.

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