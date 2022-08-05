Синоптик Варакин спрогнозировал жаркие выходные в Москве

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

По словам Варакина, выходные в Москве будут жаркими. Кроме того, он подчеркнул, что завтра, 6 августа, погода будет «аномально жаркой».

«Днём в центре Москвы прогнозируется до +30…+33 °С, без осадков. Но с субботы на воскресенье на подходе будет атмосферный фронт со стороны Санкт-Петербурга. В воскресенье после 14:00 по московскому времени холодный фронт подойдёт к Москве: ожидается гроза, местами с градом. Порывы шквалистого ветра — до 18—23 м/с», — предупредил специалист.

В заключение собеседник RT заявил, что дальше, в течение ближайших пяти дней, «жары ждать не стоит».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице и области ожидается жаркая погода с температурой до +33...+34 °С 5 и 6 августа.