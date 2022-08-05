МЧС усилило меры безопасности в связи с ухудшением погоды в Крыму

МЧС выпустило несколько предупреждений об ожидающихся в Крыму ливнях со шквалами. В регионе подготовлена аэромобильная группировка для реагирования на возможные подтопления.

Об этом пишет «Крыминформ».

«Приведена в готовность аэромобильная группировка главного управления, организовано тесное взаимодействие муниципальных образований. На все сообщения о возможных подтоплениях организовано экстренное реагирование», — заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Крыму Андрей Павлюченко.

По данным ведомства, в течение суток 5 августа в регионе ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20—25 м/с.

На реках возможны кратковременные повышения уровней воды.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается жаркая погода — до +30 °С.