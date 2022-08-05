Синоптик Вильфанд предупредил о жаре до +33 °С в Москве 5—6 августа

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в столице и области ожидается жаркая погода с температурой до +33—34 °С 5 и 6 августа.

В разговоре с «Известиями» специалист отметил, что пятница и суббота с большой степенью вероятности войдут в топ самых жарких дней за весь текущий период. Так, температура воздуха в столице будет достигать +33 °С, а в Подмосковье — +34 °С.

«И выпущено штормовое предупреждение, оно так и называется — предупреждение об опасной погоде, о сильной жаре», — добавил Вильфанд.

В воскресенье, 7 августа, произойдёт изменение погодных условий: прогнозируется облачность, кратковременные дожди, местами сильные, а также гроза. Температура понизится до +26...+28 °С, уточнил он.

Ранее URA.RU со ссылкой на областной ЦГМС сообщило, что в Челябинской области на выходных сохранится жара, температура воздуха составит +31 °С.