Умер артист Мариинского театра Юрий Марусин

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Артист Мариинского театра Юрий Марусин скончался на 77-м году жизни.
Умер артист Мариинского театра Юрий Марусин
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба театра.

«27 июля 2022 года ушёл из жизни легендарный артист Мариинского театра Юрий Марусин. Его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия», — говорится в заявлении.

Как отмечают в Мариинке, уникальные вокальные данные позволяли Марусину с одинаковым успехом исполнять и лирические, и драматические партии. Многие годы он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.

Ранее сообщалось, что народный артист России Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни.

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