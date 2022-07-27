Умер артист Мариинского театра Юрий Марусин

Артист Мариинского театра Юрий Марусин скончался на 77-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба театра.

«27 июля 2022 года ушёл из жизни легендарный артист Мариинского театра Юрий Марусин. Его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия», — говорится в заявлении.



Как отмечают в Мариинке, уникальные вокальные данные позволяли Марусину с одинаковым успехом исполнять и лирические, и драматические партии. Многие годы он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.

Ранее сообщалось, что народный артист России Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни.