Умер артист Мариинского театра Юрий Марусин
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба театра.
«27 июля 2022 года ушёл из жизни легендарный артист Мариинского театра Юрий Марусин. Его звонкий, сильный, гибкий, узнаваемый с первой ноты тенор звучал со сцены четыре десятилетия», — говорится в заявлении.
Как отмечают в Мариинке, уникальные вокальные данные позволяли Марусину с одинаковым успехом исполнять и лирические, и драматические партии. Многие годы он преподавал вокал в Санкт-Петербургской консерватории.
Ранее сообщалось, что народный артист России Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни.