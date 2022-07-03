Умер народный артист России Юрий Григорьев

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Народный артист России Юрий Григорьев скончался на 82-м году жизни.
Умер народный артист России Юрий Григорьев
  • © официальный сайт Московской государственной консерватории имени Чайковского

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственного академического Большого театра.

«На 82-м году жизни скончался народный артист России Юрий Григорьев, солист оперной труппы Большого театра (1968—1990), замечательный артист и педагог, многие ученики которого стали известными певцами и сейчас разделяют наши чувства», — говорится в заявлении.

В театре выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ранее сообщалось, что народный артист России Сергей Сосновский умер в возрасте 67 лет. 

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