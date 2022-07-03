Умер народный артист России Сергей Сосновский
- РИА Новости
«Сегодня, 3 июля, после тяжёлой болезни на 68-м году жизни не стало народного артиста России Сергея Валентиновича Сосновского», — говорится в заявлении.
Отмечается, что актёр сыграл в таких спектаклях театра, как «Гамлет», «Господа Головлёвы» и «Зойкина квартира».
Сосновский также сыграл в фильмах режиссёров Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова и Константина Худякова.
Ранее сообщалось, что французский актёр и режиссёр Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года.