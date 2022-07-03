Умер народный артист России Сергей Сосновский

Народный артист России Сергей Сосновский умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает МХТ имени А.П. Чехова.

«Сегодня, 3 июля, после тяжёлой болезни на 68-м году жизни не стало народного артиста России Сергея Валентиновича Сосновского», — говорится в заявлении.

Отмечается, что актёр сыграл в таких спектаклях театра, как «Гамлет», «Господа Головлёвы» и «Зойкина квартира».

Сосновский также сыграл в фильмах режиссёров Валерия Тодоровского, Сергея Урсуляка, Юрия Быкова и Константина Худякова.

Ранее сообщалось, что французский актёр и режиссёр Жан-Луи Трентиньян скончался в возрасте 91 года.