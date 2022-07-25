Умер актёр Пол Сорвино, сыгравший в «Славных парнях» и сериале «Закон и порядок»
- Legion-Media
Об этом сообщает Deadline.
Сорвино, который также сыграл сержанта Фила Серетта в сериале «Закон и порядок», умер после продолжительной болезни.
Пол Энтони Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Бруклине. Его дочь, Мира Сорвино, также стала актрисой и получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».
В конце мая стало известно, что в возрасте 67 лет скончался американский актёр Рэй Лиотта, известный, в частности, своей ролью в «Славных парнях».
7 июля сообщалось, что в возрасте 82 лет умер американский актёр Джеймс Каан, получивший известность благодаря роли Сонни Корлеоне в фильме «Крёстный отец» (The Godfather) 1972 года.