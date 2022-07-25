Умер актёр Пол Сорвино, сыгравший в «Славных парнях» и сериале «Закон и порядок»

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В возрасте 83 лет скончался американский актёр сицилийского происхождения Пол Сорвино, известный ролью Пола Сисеро в «Славных парнях» Мартина Скорсезе.
Умер актёр Пол Сорвино, сыгравший в «Славных парнях» и сериале «Закон и порядок»
  • Legion-Media

Об этом сообщает Deadline.

Сорвино, который также сыграл сержанта Фила Серетта в сериале «Закон и порядок», умер после продолжительной болезни.

Пол Энтони Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Бруклине. Его дочь, Мира Сорвино, также стала актрисой и получила премии «Оскар» и «Золотой глобус».

В конце мая стало известно, что в возрасте 67 лет скончался американский актёр Рэй Лиотта, известный, в частности, своей ролью в «Славных парнях».

7 июля сообщалось, что в возрасте 82 лет умер американский актёр Джеймс Каан, получивший известность благодаря роли Сонни Корлеоне в фильме «Крёстный отец» (The Godfather) 1972 года.

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