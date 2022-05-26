Deadline: умер американский актёр Рэй Лиотта

В возрасте 67 лет умер американский актёр Рэй Лиотта, известный, в частности, своей ролью в «Славных парнях». По информации издания Deadline, артист скончался во сне в Доминиканской Республике, где он принимал участие в съёмках фильма «Опасные воды».

«По данным Deadline, он умер во сне в Доминиканской Республике, где снимался фильм «Опасные воды», — сообщает издание.

Актёр и продюсер Рэй Лиотта родился в 1954 году в Нью-Джерси, наибольшую известность ему принесла роль в криминальной драме Мартина Скорсезе «Славные парни» (Goodfellas, 1990). Также он известен ролью в картине «Дикая штучка» (Something Wild, 1986) режиссера Джонатана Дэмми.

В 2002 году он озвучил героя видеоигры GTA Vice City Томми Верчетти.

В январе актёр Гаспар Ульель умер в возрасте 37 лет после падения на горнолыжном курорте.