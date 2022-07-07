Умер американский актёр Джеймс Каан, сыгравший Сонни Корлеоне в «Крёстном отце»

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В возрасте 82 лет умер американский актёр Джеймс Каан, известный своей ролью Сонни Корлеоне в фильме «Крёстный отец» (The Godfather, 1972).
Умер американский актёр Джеймс Каан, сыгравший Сонни Корлеоне в «Крёстном отце»
  • AP

Как сообщила семья Каана в соцсетях, он умер вечером 6 июля, причины смерти не уточняются.

Артист известен ролями в таких фильмах, как «Путешествие в Шилох» (Journey to Shiloh, 1968), «Роллербол» (Rollerball, 1975), «Мизери» (Misery, 1990), «Стиратель» (Eraser, 1996) и «Догвилль».

За роль в «Крёстном отце» Каана номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

В конце мая стало известно, что в возрасте 67 лет умер американский актёр Рэй Лиотта, известный, в частности, своей ролью в «Славных парнях».

По информации издания Deadline, артист скончался во сне в Доминиканской Республике, где он принимал участие в съёмках фильма «Опасные воды».

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