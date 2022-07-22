Синоптики рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни

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Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни.
Синоптики рассказали о погоде в Омской области в ближайшие дни
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

Об этом сообщает gorod55.ru.

«До конца недели погодные условия будут формироваться под влиянием тыловой части циклона. Ожидается прохладная погода. Местами небольшие дожди, в дневные часы — с грозой и усилением ветра», — заявила начальник УГМС Наталия Криворучко.

Температура ночью +8...+12 °С, днём +19...+24 °С.

Также стало известно о погоде в Ульяновской области в предстоящие выходные, передаёт mosaica.ru со ссылкой на Приволжское УГМС. В субботу местами возможны кратковременные дожди с грозами, порывистый ветер до 17 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, днём +24...+29 °С.

В воскресенье ожидается неустойчивая погода. Температура днём +25...+30 °С, по юго-западу региона местами возможны небольшие дожди с грозами.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с пятницы, 22 июля, в Центральной России потеплеет до +30 °С.

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