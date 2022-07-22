Синоптик Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Центральной России с 22 июля
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«С пятницы мы опять вступаем в нормальные июльские климатические рамки, лето к нам возвращается. Климатический маятник качнулся в другую сторону, погода взяла курс на возвращение лета. С пятницы температура начнёт расти, а днём в выходные можно рассчитывать уже на +25...+30 °С, что даже выше многолетних наблюдений», — рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.
По его словам, тёплая погода продержится до конца месяца.
Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в Челябинской области в выходные поднимется до +32 °С.