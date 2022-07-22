Синоптик Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Центральной России с 22 июля

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Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что с пятницы, 22 июля, в Центральной России потеплеет до +30 °С.
Синоптик Тишковец спрогнозировал 30-градусную жару в Центральной России с 22 июля
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«С пятницы мы опять вступаем в нормальные июльские климатические рамки, лето к нам возвращается. Климатический маятник качнулся в другую сторону, погода взяла курс на возвращение лета. С пятницы температура начнёт расти, а днём в выходные можно рассчитывать уже на +25...+30 °С, что даже выше многолетних наблюдений», — рассказал Тишковец в эфире радио Sputnik.

По его словам, тёплая погода продержится до конца месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в Челябинской области в выходные поднимется до +32 °С.

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