Телеведущий Брилёв заявил об уходе из руководства ВГТРК

Короткая ссылка
Ведущий Сергей Брилёв сообщил о своём последнем выпуске передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провёл последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)», — цитирует Брилёва РИА Новости.

Он рассказал, что после съёмок последнего выпуска отправился в страны Латинской Америки, где снял репортажи и мини-фильмы.

Ранее стало известно, что власти Великобритании и Австралии ввели санкции против ряда российских журналистов, в том числе Сергея Брилёва.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил оперной певице, народной артистке СССР Тамаре Синявской поздравительную телеграмму по случаю её дня рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить