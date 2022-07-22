Телеведущий Брилёв заявил об уходе из руководства ВГТРК

Ведущий Сергей Брилёв сообщил о своём последнем выпуске передачи «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провёл последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было зачем носить титул замдиректора канала)», — цитирует Брилёва РИА Новости.

Он рассказал, что после съёмок последнего выпуска отправился в страны Латинской Америки, где снял репортажи и мини-фильмы.

Ранее стало известно, что власти Великобритании и Австралии ввели санкции против ряда российских журналистов, в том числе Сергея Брилёва.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин направил оперной певице, народной артистке СССР Тамаре Синявской поздравительную телеграмму по случаю её дня рождения.