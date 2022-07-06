Собянин поздравил оперную певицу Тамару Синявскую с днём рождения
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Ваш неподражаемый артистизм и безграничное обаяние покорили сердца миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Искренней благодарности заслуживает ваша педагогическая деятельность. Уроки вокала в вашем исполнении подчёркивают красоту оперы и оставляют незабываемые впечатления в душе будущих звёзд сцены», — говорится в телеграмме.
Собянин также отметил, что Синявская является гордостью отечественного и мирового оперного искусства.
Ранее «Реальное время» сообщило, что для участия в XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино подано 625 заявок из 44 стран.