Собянин поздравил оперную певицу Тамару Синявскую с днём рождения

Мэр Москвы Сергей Собянин направил оперной певице, народной артистке СССР Тамаре Синявской поздравительную телеграмму по случаю её дня рождения.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Ваш неподражаемый артистизм и безграничное обаяние покорили сердца миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Искренней благодарности заслуживает ваша педагогическая деятельность. Уроки вокала в вашем исполнении подчёркивают красоту оперы и оставляют незабываемые впечатления в душе будущих звёзд сцены», — говорится в телеграмме.

Собянин также отметил, что Синявская является гордостью отечественного и мирового оперного искусства.

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