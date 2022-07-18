В Тюменской области объявили четвёртый класс пожарной опасности
- РИА Новости
Как информирует URA.RU со ссылкой на сайт Тюменского гидрометцентра, в регионе также возможны туманы и грозы.
В то же время в Татарстане из-за гроз, порывистого ветра и града объявили штормовое предупреждение. Об этом, как пишет «Реальное время», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
По прогнозам синоптиков, вечером 18 июля, ночью и днём 19 июля в Татарстане местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град и ветер с порывами 15—20 м/с.
Ранее стало известно, что в Челябинской области после прохладных выходных ожидается жара до +36 °С.