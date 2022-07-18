В Тюменской области объявили четвёртый класс пожарной опасности

В Тюменской области до 19:00 19 июля установили четвёртый (высокий) класс пожарной опасности.

Как информирует URA.RU со ссылкой на сайт Тюменского гидрометцентра, в регионе также возможны туманы и грозы.

В то же время в Татарстане из-за гроз, порывистого ветра и града объявили штормовое предупреждение. Об этом, как пишет «Реальное время», сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

По прогнозам синоптиков, вечером 18 июля, ночью и днём 19 июля в Татарстане местами ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, град и ветер с порывами 15—20 м/с.

Ранее стало известно, что в Челябинской области после прохладных выходных ожидается жара до +36 °С.