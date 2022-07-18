В Челябинскую область на текущей неделе вернётся аномальное тепло

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В Челябинской области после прохладных выходных ожидается жара до +36 °С.
В Челябинскую область на текущей неделе вернётся аномальное тепло
  • Gettyimages.ru
  • © Yuriy Kovtun

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Гидрометцентр региона.

«Во второй половине дня 19 июля ожидается повышение температуры воздуха до +36 °С. Прогноз относится к крайним южным районам Челябинской области», — рассказали в ЦГМС.

На остальной территории Южного Урала и в самом Челябинске температура воздуха составит +28...+30 °С. Ожидаются переменная облачность, дожди и грозы.

Ранее в разговоре с kp.ru профессор, главный внештатный терапевт Пермского края Наталья Корягина рассказала, какие риски для здоровья несёт с собой жаркая погода.

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