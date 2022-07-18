Арктический фестиваль «Териберка» посетили около 10,5 тысячи человек
Как рассказал на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис, прошедший фестиваль — одно из самых грандиозных событий в Мурманской области.
Об этом сообщает Nord-News.
Во время фестиваля, куда приехали туристы из 34 субъектов России, играла живая музыка от местных и приглашённых коллективов, было проведено более 100 мастер-классов и лекций, а также продано 25 тыс. порций блюд и напитков арктической кухни.
Ранее ФАН сообщило, что в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа пройдёт форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России.