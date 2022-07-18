Арктический фестиваль «Териберка» посетили около 10,5 тысячи человек

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VII Арктический фестиваль «Териберка» в Мурманской области за два дня посетили около 10,5 тысячи человек — в два раза больше, чем в прошлом году.

Как рассказал на оперативном совещании губернатор региона Андрей Чибис, прошедший фестиваль — одно из самых грандиозных событий в Мурманской области.

Об этом сообщает Nord-News.

Во время фестиваля, куда приехали туристы из 34 субъектов России, играла живая музыка от местных и приглашённых коллективов, было проведено более 100 мастер-классов и лекций, а также продано 25 тыс. порций блюд и напитков арктической кухни.

Ранее ФАН сообщило, что в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа пройдёт форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России.

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