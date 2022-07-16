Швыдкой: все экспонаты из государственного музейного фонда России возвращены в страну

Экспонаты из государственного музейного фонда России, которые находились на выставках в недружественных странах, возвращены в страну. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По нескольким работам частных коллекционеров ведётся юридическая проработка, отметил он.

«Все экспонаты, которые находились в государственном музейном фонде Российской Федерации, они все вернулись на родину. Вещи, которые остались, по-моему, две или три работы, — это работы, принадлежащие частным коллекционерам. Там идёт серьёзная юридическая проработка. Я думаю, что в конце концов этот вопрос удастся решить, но пока их владельцы находятся под санкциями европейскими — это довольно сложно», — рассказал Швыдкой ТАСС.

В мае глава российского Минкультуры Ольга Любимова заявила, что в Россию вернулись экспонаты из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых.

Михаил Швыдкой также отметил отсутствие угроз для российской культурной собственности за рубежом.