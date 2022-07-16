На вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла

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В ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщили о пепловом выбросе на вулкане Эбеко, расположенном в семи километрах к северо-западу от Северо-Курильска.

«Поступила информация о том, что на вулкане Эбеко... произошёл пепловый выброс на высоту до 3 км. Шлейф распространился в южном направлении», — заявили в ведомстве со ссылкой на данные Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения.

Запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизни населения вулканическая активность не представляет.

3 июля высота столба пеплового выброса у вулкана Эбеко на Курильских островах составила 2 км.

До этого было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 к северу от японского острова Хоккайдо. Эпицентр стихии находился в районе пролива Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином.

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