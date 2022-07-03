Вулкан Эбеко на Курильских островах выбросил столб пепла на высоту 2 км

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Пепловый выброс зафиксирован у вулкана Эбеко на Курильских островах. Высота столба пепла составила два километра.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области на официальном сайте

«Информация о том, что днём 3 июля на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту 2 километра, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России от сахалинской группы реагирования на вулканические извержения. Шлейф распространился в южном направлении», — говорится в сообщении ведомства.

2 июля было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 к северу от японского острова Хоккайдо. Эпицентр стихии находился в районе пролива Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином.

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