Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Сахалина

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано к северу от японского острова Хоккайдо, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что эпицентр стихии находился в районе пролива Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином. Очаг залегал на глубине примерно 320 км. Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в южной части Ирана.