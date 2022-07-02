Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Сахалина
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано к северу от японского острова Хоккайдо, сообщает ТАСС со ссылкой на метеорологическое управление Японии.
Отмечается, что эпицентр стихии находился в районе пролива Лаперуза между Хоккайдо и Сахалином.
Очаг залегал на глубине примерно 320 км.
Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано в южной части Ирана.
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